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"Увидите новости": Зеленский заинтриговал украинцев в вечернем обращении

18 августа 2023 22:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Увидите новости": Зеленский заинтриговал украинцев в вечернем обращении
Президент Украины Владимир Зеленский. фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор, на котором участники обсудили ситуацию на фронте. Самая главная задача — это усиление обороны Украины и обеспечение оружием украинских защитников.

Об этом рассказал глава государства в традиционном вечернем обращении.

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По словам Зеленского, Украина вместе с партнерами готовят военные пакеты помощи.

"Новости для Украины увидите. Готовим их с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно. И, конечно, с такими нашими европейскими партнерами, с которыми мы уже не раз доказывали, что европейское лидерство в защите свободы имеет глобальное значение", — говорит Зеленский.

Он отметил, что Украина за эту неделю имеет определенные дипломатические успехи. Ведь к декларации "Большой семерки" присоединилось уже 18 участников, а ради реализации Формулы мира работают 63 дипломатические миссии. Что касается ЕС, то государство делает все возможное, чтобы переговоры по вступлению начались уже в этом году.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский освободил от мыта и НДС некоторые товары для нужд ВСУ. Соответствующие законопроекты подписал глава государства сегодня, 18 августа.

Глава государства также заявил, что две пусковые установки IRIS-T уже в Украине. Как известно, это оружие входит в новый пакет помощи Германии.

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