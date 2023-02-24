Сергей Дейнеко рассказал о sms Президенту о начале вторжения

Сергей Дейнеко

Украинские пограничники знали, что россия готовит вторжение в Украину. Еще за две недели Президенту доложили, что рф непременно нападет на территорию Украины из республики Беларусь по Чернобыльской зоне.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

SMS Зеленскому о начале вторжения

По словам Сергея Дейнека, Украина знала, что россия готовит наступление. Пограничная служба информировала высшее военное руководство государства, что война будет, и, скорее всего, враг пойдет из Беларуси по Чернобыльской зоне.

"Мы в течение длительного времени полностью контролировали отдельных представителей военно-политического руководства рф. У нас были видеоматериалы, фото, мы знали подробно план. Поэтому это дало возможность и нам качественно готовиться", — рассказал Дейнеко.

Также глава Госпогранслужбы вспомнил, как в 5:17 24 февраля отправил Президенту Украины Владимиру Зеленскому sms о начале полномасштабного вторжения.

Он также процитировал это сообщение:

"Доброе утро, уважаемый господин Президент. Позвольте доложить. Это — полномасштабная военная агрессия со стороны Российской Федерации. Обстрелян ряд пунктов пропуска на границе с рф, ведется огонь "Градами" с их территории. Над Чернобыльской зоной слышен пролет реактивной авиации. Также "Грады" бьют из Крыма. На данный момент известно о пяти раненых. Мои подразделения занимают позиции".

Он подчеркнул, что вторжение началось в 3:40 на участке Луганского пограничного отряда, это Миловский район, населенный пункт Зориновка.

Напомним, ранее мы писали, что владимир путин собственноручно готовил вторжение в Украину. Бывшие чиновники рф рассказали СМИ, что президент россии втайне от своего окружения сделал этот шаг.