"Почервоніла" вся Україна: ракети над областями

Крилата ракета в небі. Фото: google.com

Повітряна тривога вночі, 15 серпня, охопила всю Україну. У повітряному просторі фіксують ракети, є загроза удару ворога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 04:10. Повітряна тривога охопила всю Україну.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:11. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку на Заході та ракети в Кіровоградській та Запорізькій областях, а також в напрямку Дніпра.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 04:15. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про напрямок руху ракет.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 04:29. "Група ракет в напрямку Черкаської області", — повідомляють Повітряні сили.

Також про підвищену небезпеку на Черкащині повідомляє очільник ОВА Ігор Табурець.

Джерело: t.me/cherkaskaODA

Оновлено 04:32. Повітряні сили повідомляють, що ракети на півдні Київщини. Також "Ванек" оприлюднив новий напрмок руху ракет.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 04:37. Ракети рухають на Захід.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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