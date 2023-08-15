"Почервоніла" вся Україна: ракети над областями
Повітряна тривога вночі, 15 серпня, охопила всю Україну. У повітряному просторі фіксують ракети, є загроза удару ворога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 04:10. Повітряна тривога охопила всю Україну.
Оновлено 04:11. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку на Заході та ракети в Кіровоградській та Запорізькій областях, а також в напрямку Дніпра.
Оновлено 04:15. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про напрямок руху ракет.
Оновлено 04:29. "Група ракет в напрямку Черкаської області", — повідомляють Повітряні сили.
Також про підвищену небезпеку на Черкащині повідомляє очільник ОВА Ігор Табурець.
Оновлено 04:32. Повітряні сили повідомляють, що ракети на півдні Київщини. Також "Ванек" оприлюднив новий напрмок руху ракет.
Оновлено 04:37. Ракети рухають на Захід.
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