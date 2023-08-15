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"Почервоніла" вся Україна: ракети над областями

15 серпня 2023 04:08
оновлено: 04:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Почервоніла" вся Україна: ракети над областями
Крилата ракета в небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога вночі, 15 серпня, охопила всю Україну. У повітряному просторі фіксують ракети, є загроза удару ворога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 04:10. Повітряна тривога охопила всю Україну.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/kpszsu

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Оновлено 04:29. "Група ракет в напрямку Черкаської області", — повідомляють Повітряні сили.

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Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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