"Покраснела" вся Украина: ракеты над областями

Крылатая ракета в небе. Фото: google.com

Воздушная тревога ночью 15 августа охватила всю Украину. В воздушном пространстве фиксируют ракеты, есть угроза удара врага.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:10. Воздушная тревога охватила всю Украину.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 04:15. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о направлении движения ракет.

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