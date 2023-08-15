"Покраснела" вся Украина: ракеты над областями
Воздушная тревога ночью 15 августа охватила всю Украину. В воздушном пространстве фиксируют ракеты, есть угроза удара врага.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 04:10. Воздушная тревога охватила всю Украину.
Обновлено 04:11. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности на Западе и ракетах в Кировоградской и Запорожской областях, а также в направлении Днепра.
Обновлено 04:15. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о направлении движения ракет.
Обновлено 04:29. "Группа ракет в направлении Черкасской области" , - сообщают Воздушные силы.
Также о повышенной опасности в Черкасской области сообщает глава ОВА Игорь Табурец.
Обновлено 04:32. Воздушные силы сообщают, что ракеты на юге Киевской области. Также "Ванек" обнародовал новое направление движения ракет.
Обновлено 04:37. Ракеты двигают на Запад.
Обновляется...