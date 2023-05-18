Карта бойових дій в Україні на 18.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Події на фронті: онлайн-карти бойових дій станом на 18 травня 2023 року
За подіями російсько-української війни можна слідкувати онлайн за допомогою кількох карт. На цих картах детально позначені усі місця бойових дій та обстрілів.
Карту з детальними позначеннями подій російсько-української війни можна подивитися на сайті проєктів DeepState та Liveuamap.
DeepState
На карті від проєкту DeepState можна побачити не тільки місця бойових дій, а також і дислокацію тих чи інших підрозділів окупаційної армії, захоплені росіянами території та райони, звільнені від загарбників українськими військами.
Умовні позначки на карті:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
На цій мапі, крім відображеня зон окупації російськими військами території України та звільнених ділянок, детально вказуються місця обстрілів російськими окупантами як прифронтових регіонів, так і тилових населених пунктів.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.