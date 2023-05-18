Карта боевых действий в Украине на 18.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта боевых действий от Liveuamap. Скриншот

За событиями российско-украинской войны можно следить онлайн с помощью нескольких карт. На этих картах подробно обозначены все места боевых действий и обстрелов.

Карту с подробными обозначениями событий российско-украинской войны можно посмотреть на сайте проектов DeepState и Liveuamap.

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DeepState

На карте от проекта DeepState можно увидеть не только места боевых действий, но и дислокацию тех или иных подразделений оккупационной армии, захваченные россиянами территории и районы, освобожденные от захватчиков украинскими войсками.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На этой карте, кроме отображения зон оккупации российскими войсками территории Украины и освобожденных участков, подробно указываются места обстрелов российскими оккупантами как прифронтовых регионов, так и тыловых населенных пунктов.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.