Карта боевых действий в Украине на 18.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

События на фронте: онлайн-карты боевых действий на 18 мая 2023 года
За событиями российско-украинской войны можно следить онлайн с помощью нескольких карт. На этих картах подробно обозначены все места боевых действий и обстрелов.
Карту с подробными обозначениями событий российско-украинской войны можно посмотреть на сайте проектов DeepState и Liveuamap.
DeepState
На карте от проекта DeepState можно увидеть не только места боевых действий, но и дислокацию тех или иных подразделений оккупационной армии, захваченные россиянами территории и районы, освобожденные от захватчиков украинскими войсками.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На этой карте, кроме отображения зон оккупации российскими войсками территории Украины и освобожденных участков, подробно указываются места обстрелов российскими оккупантами как прифронтовых регионов, так и тыловых населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.