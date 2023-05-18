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События на фронте: онлайн-карты боевых действий на 18 мая 2023 года

18 мая 2023 09:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Карта боевых действий в Украине на 18.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За событиями российско-украинской войны можно следить онлайн с помощью нескольких карт. На этих картах подробно обозначены все места боевых действий и обстрелов.

Карту с подробными обозначениями событий российско-украинской войны можно посмотреть на сайте проектов DeepState и Liveuamap.

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DeepState

На карте от проекта DeepState можно увидеть не только места боевых действий, но и дислокацию тех или иных подразделений оккупационной армии, захваченные россиянами территории и районы, освобожденные от захватчиков украинскими войсками.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState
Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На этой карте, кроме отображения зон оккупации российскими войсками территории Украины и освобожденных участков, подробно указываются места обстрелов российскими оккупантами как прифронтовых регионов, так и тыловых населенных пунктов.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap
Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.

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