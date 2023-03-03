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Події у Брянській області рф — свідчення того, що, напевно, народ росії починає прокидатися проти путіна, — Юсов

3 березня 2023 14:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Андрій Юсов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що повномасштабне вторгнення росії спричинило поглиблення проблем всередині рф. Він також зазначив, що події у Брянській області — свідчення того, що, напевно, росіяни почали йти проти путіна.

Про це повідомляє ГУР МО.

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Деталі

За словами Юсова, рф — це нестабільне утворення, у середині якої велика кількість невирішених питань. Він наголосив, що звільнення територій України має спричинити трансформацію, демократизацію рф та знищення режиму путіна. 

"Пересічний росіянин має чітко зрозуміти для себе і прокинутися від російської зомбі-пропаганди: війна прийшла не лише в оселю кожного українця, а й в оселю кожного росіянина", — наголосив Юсов.

З кожним незрозумілим кроком режиму путіна все важче пояснювати навіть своїм громадянам, що відбувається. 

"Чим успішніше Збройні сили контратакують, наступають, звільняють територію, тим швидше ми вийдемо на кордони 1991 року, тим краще буде для всієї Європи, і в тому числі для населення так званої російської федерації", — зазначив Юсов.

Він розповів, що самопроголошений президент Білорусі зараз не робить нових кроків. Лукашенко відроджує ті активності, які були до 2014 року. Юсов наголосив, що рф не може задовольнити потреби Білорусі. За його словами, путін може використовувати Придністров'я для різного роду провокацій та дестабілізації безпекової ситуації.

"Загальностратегічна мета путіна — геноцидна війна проти України й українців, ліквідація незалежності, державності та власне українського народу", — сказав Юсов. 

Представник ГУР МО додав, що за понад рік повномасштабної війни жодної із проголошених цілей так званої "сво" не було виконано. Путін веде рф до занепаду. 

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що історія про "українську ДРГ" в рф — це класична провокація. Представник ГУР Андрій Юсов також вирішив висловити свою думку. Він зазначив, що, можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і вживати якихось конкретних заходів.

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