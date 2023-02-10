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Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности

10 февраля 2023 12:54
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Подоляк в очередной раз призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности
По словам Подоляка, только таким оружием можно остановить геноцид украинцев
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Российские оккупанты сегодня еще раз атаковали Украину ракетами. На фоне нового массированного обстрела советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк призвал Запад дать Украине оружие, чтобы остановить геноцид украинцев.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

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"Всю ночь и утро рф наносила удары по городам Украины. Намерения рф те же самые: массовые разрушения и убийства. Достаточно разговоров и политических колебаний. Лишь быстрые ключевые решения: ракеты большой дальности, истребители, логистика оперативного снабжения. Иначе геноцид не остановить", — написал Подоляк.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздались в нескольких областях страны.

В соцсетях сообщали о взрывах в Кривом Роге. По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, на подлете к городу было семь вражеских ракет.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", — сообщал Вилкул.

Также информировали о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

В Полтавской и Кировоградской областях работала противовоздушная система обороны. Люди слышали взрывы. Кроме того, взрывы были и в Харькове.

В Киеве сработала ПВО. По словам корреспондентов Новини.LIVE, раздалось несколько мощных взрывов. Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что есть попадание ракет по Киеву. В Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в частный сектор. Никто из людей не пострадал. Всего над столицей удалось сбить 10 ракет рф, сообщил мэр Виталий Кличко.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске. Во Львовской области работала система ПВО.

В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорится в сообщении.

Добавим, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.

 

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