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​​​​​​​Подоляк натякнув, кому було вигідно влаштувати теракт на "творчому вечорі" Татарського

4 квітня 2023 10:41
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Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк
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На Банковій натякнули, що теракти в росії вигідні самій російській владі. По-перше, для того, аби набрати відповідну кількість "добровольців", по-друге, аби спровокувати зміну ставлення Заходу до України.

Про це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк написав на своїй Twitter-сторінці.

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Кому вигідний теракт у Петербурзі

Подоляк прокоментував вибух на "творчому вечорі" російського медіапропагандиста, відомого як Владлен Татарський.

"Робіть правильні висновки про природу будь-яких "терактів" у росії", — заявив радник Андрія Єрмака, натякнувши на те, що цей інцидент є вигідним перш за все російському керівництву.

Мобілізація і допомога Україні

Михайло Подоляк наголосив, що росії потрібна шокова мобілізація, аби набрати "добровольців" під гаслом "Батьківщина у небезпеці!".

Крім того, росія хоче виправдати свою агресію, а також зменшити західну допомогу для України.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув. 

З цього приводу  в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.

А самі росіяни відразу ж заплуталися у тому, хто ж приніс вибухівку у кафе — спочатку звинуватили якусь уродженку Івано-Франківська, а потім почала поширюватися інформація про місцеву жительку Дар'ю Трєпову. Третього квітня її затримали у Санкт-Петербурзі.

Фото: пресслужба Офісу Президента

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