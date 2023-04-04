​​​​​​​Подоляк натякнув, кому було вигідно влаштувати теракт на "творчому вечорі" Татарського

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк

На Банковій натякнули, що теракти в росії вигідні самій російській владі. По-перше, для того, аби набрати відповідну кількість "добровольців", по-друге, аби спровокувати зміну ставлення Заходу до України.

Про це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк написав на своїй Twitter-сторінці.

Читайте також:

Кому вигідний теракт у Петербурзі

Подоляк прокоментував вибух на "творчому вечорі" російського медіапропагандиста, відомого як Владлен Татарський.

"Робіть правильні висновки про природу будь-яких "терактів" у росії", — заявив радник Андрія Єрмака, натякнувши на те, що цей інцидент є вигідним перш за все російському керівництву.

Мобілізація і допомога Україні

Михайло Подоляк наголосив, що росії потрібна шокова мобілізація, аби набрати "добровольців" під гаслом "Батьківщина у небезпеці!".

Крім того, росія хоче виправдати свою агресію, а також зменшити західну допомогу для України.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.

З цього приводу в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.

А самі росіяни відразу ж заплуталися у тому, хто ж приніс вибухівку у кафе — спочатку звинуватили якусь уродженку Івано-Франківська, а потім почала поширюватися інформація про місцеву жительку Дар'ю Трєпову. Третього квітня її затримали у Санкт-Петербурзі.

Фото: пресслужба Офісу Президента