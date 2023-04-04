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​ Подоляк намекнул, кому было выгодно устроить теракт на "творческом вечере" Татарского

4 апреля 2023 10:41
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Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк
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На Банковой намекнули, что теракты в россии выгодны самой российской власти. Во-первых, для того чтобы набрать соответствующее количество "добровольцев", во-вторых, чтобы спровоцировать изменение отношения Запада к Украине.

Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал на своей Twitter-странице.

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Кому выгоден теракт в Петербурге

Подоляк прокомментировал взрыв на "творческом вечере" российского медиапропагандиста, известного как Владлен Татарский.

"Делайте правильные выводы о природе любых "терактов" в россии", — заявил советник Андрея Ермака, намекнув на то, что этот инцидент выгоден прежде всего российскому руководству.

Мобилизация и помощь Украине

Михаил Подоляк подчеркнул, что россии нужна шоковая мобилизация, чтобы набрать "добровольцев" под лозунгом "Батькивщина в опасности!".

Кроме того, россия хочет оправдать свою агрессию, а также уменьшить западную помощь для Украины.

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.

На этот счет в россии началась истерика. Так, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной россия не может.

А сами россияне сразу же запутались в том, кто принес взрывчатку в кафе — сначала обвинили какую-то уроженку Ивано-Франковска, а потом начала распространяться информация о местной жительнице Дарье Треповой. Третьего апреля ее задержали в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба Офиса Президента

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