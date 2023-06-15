Подоляк назвал главные текущие цели ВСУ

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Вооруженные силы Украины пытаются нащупать самые слабые места в российской обороне. При этом они выполняют две главные текущие задачи — максимальная ликвидация как живой силы, так и военной техники оккупационного контингента в Украине.

Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии телеканалу ICTV.

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Две главные цели

По словам Михаила Подоляка, сейчас Вооруженные силы Украины выполняют две главные задачи.

Это:

ликвидация как можно большего количества российских мобилизованных, прибывших на фронт;

максимальное уничтожение российской военной техники.

"Именно это сегодня делают наши Вооруженные силы: они уничтожают, уничтожают и еще раз уничтожают", — подчеркнул советник руководителя президентской канцелярии.

Тест-режим

Вместе с тем Силы обороны продолжают наступление, но делают это пока в "тестировочном режиме".

Подоляк объяснил, что это значит. ВСУ постепенно продвигаются вперед, выискивая самые слабые места в обороне оккупантов, чтобы затем нанести главный удар.

Напомним, ранее Подоляк отмечал, что контрнаступление ВС Украины будет состоять из "десятков и сотен различных действий" и от него будет зависеть то, как будет развиваться дальше Великая война.