Подоляк назвал главные текущие цели ВСУ
Вооруженные силы Украины пытаются нащупать самые слабые места в российской обороне. При этом они выполняют две главные текущие задачи — максимальная ликвидация как живой силы, так и военной техники оккупационного контингента в Украине.
Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии телеканалу ICTV.
Две главные цели
По словам Михаила Подоляка, сейчас Вооруженные силы Украины выполняют две главные задачи.
Это:
- ликвидация как можно большего количества российских мобилизованных, прибывших на фронт;
- максимальное уничтожение российской военной техники.
"Именно это сегодня делают наши Вооруженные силы: они уничтожают, уничтожают и еще раз уничтожают", — подчеркнул советник руководителя президентской канцелярии.
Тест-режим
Вместе с тем Силы обороны продолжают наступление, но делают это пока в "тестировочном режиме".
Подоляк объяснил, что это значит. ВСУ постепенно продвигаются вперед, выискивая самые слабые места в обороне оккупантов, чтобы затем нанести главный удар.
Напомним, ранее Подоляк отмечал, что контрнаступление ВС Украины будет состоять из "десятков и сотен различных действий" и от него будет зависеть то, как будет развиваться дальше Великая война.