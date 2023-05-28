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Подоляк назвав умову, за якої Україна зможе завершити війну у 2023 році

28 травня 2023 20:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Подоляк назвав умову, за якої Україна зможе завершити війну у 2023 році
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна здатна закінчити конфлікт із Росією цього року, якщо отримає необхідні обсяги озброєнь. Подоляк підкреслив, що російська агресія навряд чи зміниться в майбутньому, тому його думка, що надійна поразка Росії у війні проти України дозволить Європі отримати час для створення та посилення загальноєвропейського оборонного союзу.

Про це він заявив у своєму інтерв'ю італійській La Repubblica.

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Подоляк упевнений, що врегулювання військового конфлікту може відбутися найближчими місяцями, проте для цього Україні потрібні значні поставки озброєння. Найзатребуванішими сьогодні є: артилерійські снаряди, ракети великого радіуса дії та сучасні винищувачі.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно зауважив, що Збройні сили України перебувають у процесі підготовки до важливих контрзаходів, хоча це ще потребує певного часу.

Тим часом голова Головного управління розвідки Кирило Буданов стверджує, що українські збройні сили вже мають мінімально необхідний запас для початку військової операції. Однак для повного звільнення країни від позичальника необхідні значніші постачання зброї.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що українська формула світу має стати основою припинення війни. За його словами, будь-які спроби діалогу чи компромісу з Росією призведуть до ескалації.

Подоляк також заявив, що будь-який "компромісний сценарій", який не передбачає звільнення всіх територій України, є неприйнятним для українського суспільства і рівнозначний поразці. Щобільше, це буде очевидною перемогою режиму Путіна.

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