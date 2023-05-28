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Подоляк рассказал, возможен ли компромисс между Украиной и Россией

28 мая 2023 15:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подоляк рассказал, возможен ли компромисс между Украиной и Россией
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинская формула мира должна стать основой прекращения войны. По его словам, любые попытки диалога или компромисса с Россией приведут к эскалации.

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью La Repubblica, передает Офис Президента.

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Украинская формула мира

"Во-первых, Российская Федерация получит разговор о настоящих условиях окончания войны исключительно на поле боя. И после такого "разговора", предложенного нашими Вооруженными Силами, у нее не останется выбора. Во-вторых, формула мира будет подкреплена мировым демократическим сообществом, которое зафиксирует логистику единственно возможного завершения войны", — сказал Подоляк.

Он отметил, что украинцы не настроены на компромиссы из РФ после всех разрушений и убийств. По словам Подоляка, Украина уже пыталась договориться за столом переговоров около девяти лет назад, однако получила широкомасштабную войну.

"Любой компромисс с Российской Федерацией — это прямой путь к следующим этапам войны, эскалации, существенному усилению роли глобального терроризма. Главный пункт мирного плана — вывод российских войск из Украины. Разговор с россиянами начнется только после этого", — заявил Подоляк.

Советник подчеркнул, что других реальных планов, кроме украинской формулы мира, нет. По его словам, эта формула — основа запланированных мирных переговоров.

"Сегодня лидеры мировой демократии как никогда едины в понимании природы войны, позиции России и правильного пути прекращения войны. Мы понимаем, какие инструменты для этого нужны: оружие, правовой механизм привлечения к ответственности за преступление агрессии, репарации и восстановление, открытый обмен пленными и возвращение депортированных граждан. Главное — военное поражение России и непременное возвращение нам оккупированных территорий", — сказал Подоляк.

Напомним, Подоляк заявил, что любой "компромиссный сценарий", не предусматривающий освобождения всех территорий Украины, неприемлем для украинского общества и равнозначен поражению. Более того, это будет очевидная победа режима Путина.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формуле мира на саммите стран G7 в японском городе Хиросима. По его словам, мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

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