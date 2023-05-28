Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Подоляк назвал условие при котором Украина сможет завершить войну в 2023 году arrow

Подоляк назвал условие при котором Украина сможет завершить войну в 2023 году

28 мая 2023 20:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Подоляк назвал условие при котором Украина сможет завершить войну в 2023 году
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина способна закончить конфликт с Россией в этом году, если получит необходимые объемы вооружений. Подоляк подчеркнул, что российская агрессия вряд ли изменится в будущем, поэтому, его мнение, что надежное поражение России в войне против Украины позволит Европе получить время для создания и усиления общеевропейского оборонительного союза.

Об этом он заявил в своем интервью итальянской La Repubblica.

Читайте также:

Когда завершится война в Украине

Подоляк уверен, что урегулирование военного конфликта может произойти в ближайшие месяцы, однако для этого Украине необходимы значительные поставки вооружения. Самыми востребованными сегодня являются: артиллерийские снаряды, ракеты большого радиуса действия и современные истребители.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заметил, что Вооруженные силы Украины находятся в процессе подготовки к важным контрмерам, хотя это еще требует некоторого времени.

Тем временем глава Главного управления разведки Кирилл Буданов утверждает, что украинские вооруженные силы уже имеют минимально необходимый запас для начала военной операции. Однако для полного освобождения страны от заемщика необходимы более значительные поставки оружия.

Напомним, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинская формула мира должна стать основой прекращения войны. По его словам, любые попытки диалога или компромисса с Россией приведут к эскалации.

Подоляк также заявил, что любой "компромиссный сценарий", не предусматривающий освобождения всех территорий Украины, неприемлем для украинского общества и равнозначен поражению. Более того, это будет очевидная победа режима Путина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас