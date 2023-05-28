Подоляк назвал условие при котором Украина сможет завершить войну в 2023 году

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина способна закончить конфликт с Россией в этом году, если получит необходимые объемы вооружений. Подоляк подчеркнул, что российская агрессия вряд ли изменится в будущем, поэтому, его мнение, что надежное поражение России в войне против Украины позволит Европе получить время для создания и усиления общеевропейского оборонительного союза.

Об этом он заявил в своем интервью итальянской La Repubblica.

Читайте также:

Когда завершится война в Украине

Подоляк уверен, что урегулирование военного конфликта может произойти в ближайшие месяцы, однако для этого Украине необходимы значительные поставки вооружения. Самыми востребованными сегодня являются: артиллерийские снаряды, ракеты большого радиуса действия и современные истребители.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заметил, что Вооруженные силы Украины находятся в процессе подготовки к важным контрмерам, хотя это еще требует некоторого времени.

Тем временем глава Главного управления разведки Кирилл Буданов утверждает, что украинские вооруженные силы уже имеют минимально необходимый запас для начала военной операции. Однако для полного освобождения страны от заемщика необходимы более значительные поставки оружия.

Напомним, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинская формула мира должна стать основой прекращения войны. По его словам, любые попытки диалога или компромисса с Россией приведут к эскалации.

Подоляк также заявил, что любой "компромиссный сценарий", не предусматривающий освобождения всех территорий Украины, неприемлем для украинского общества и равнозначен поражению. Более того, это будет очевидная победа режима Путина.