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Подоляк розповів, як Україна реагуватиме на "компромісні мирні сценарії"

26 травня 2023 19:01
- Зелінський Юрій
Жодних переговорів без повернення всіх територій, - Подоляк
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: "Українська правда"
- Зелінський Юрій

Будь-який "компромісний сценарій", який не передбачає звільнення всіх територій України — неприйнятний для українського суспільства і рівнозначний поразці. Більше того — це буде очевидна перемога режиму Путіна.

Про це у своєму Twitter написав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Подробиці

Він зазначив, що такі компромісні сценарії, про які періодично говорять "анонімні джерела" в європейських та американських елітах, – рівнозначні визнанню поразки демократії, виграшу Росії і консервації режиму Путіна.

"Як наслідок, це призведе до різкого зростання конфліктів у глобальній політиці. Все це — блакитна мрія Росії. Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в "російський медійний сценарій" і затягувати конфлікт?", — резюмує Подоляк.

Нагадаємо, що попри неоднозначні "компромісні сценарії", закрема з боку кандидата в президенти США Рона Десантіса (за свою заяву вын вже вибачився - Ред), китайської дипломатії та низки проросійськи налаштованих європейських і американських політиків, західний світ продовжує всебічно підтримувати Україну. Зокрема, 25 травня, на черговій зустрічі групи "Рамштайн", партнери України погодили черговий пакет військової допомоги ЗСУ на $65 млрд та оголосили про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16.

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