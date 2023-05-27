Подоляк повідомив, що вже ведеться підготовка до контрнаступу

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про початок попередніх операцій української сторони з контрнаступу. Подоляк підкреслив, що процес контрнаступу складний і не може бути завершений протягом одного дня або у певну годину.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ

Подоляк стверджує, що процедуру деокупації вже запущено, і деякі дії, такі як деструкція логістичних маршрутів чи саботаж складів за лінією фронту, вже тривають.

Він також зазначив, що процес дій у відповідь буде збільшуватися в інтенсивності й вимагатиме тривалого часу. Подоляк припустив, що з прискоренням контрнаступу, російські партизанські групи здійснюватимуть нові вторгнення на територію Росії, подібно до подій у Білгородській області цього тижня.

"Контрнаступ — складний процес, який не є питанням одного дня, певної дати чи години. Це безперервний процес деокупації, і деякі процеси вже відбуваються, наприклад, руйнація ліній постачання або підрив складів за лінією фронту", — заявив він.

Військове та політичне керівництво країни вже неодноразово говорили про готовність українських військ до відповідних заходів.

Володимир Зеленський, президент України, своєю чергою заявив, що українська оборона готується до важливих контрнаступних операцій, але ці дії ще потребують часу для повної реалізації.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данилов сказав, що Україна вже готова до довгоочікуваного контрнаступу для звільнення своїх окупованих територій. Однак почнеться він тоді, коли командування розрахує для цього найкращий час.