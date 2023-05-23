Буданов рассказал, когда будет контрнаступление ВСУ

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Руководитель ГУР в интервью сообщил, что у Украины необходимый минимум оружия, чтобы начать контрнаступление. Однако, по словам Кирилла Буданова, для окончательного вытеснения оккупантов с украинских территорий необходимо больше оружия.

Об этом заявил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK.

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"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это скоро начнется контрнаступление", — сказал Кирилл Буданов.

Также он отметил, что для того, чтобы окончательно освободить нашу территорию от российских оккупационных войск необходимо больше оружия. По словам руководителя ГУР, это касается и западных истребителей.

"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продолжения действий", — сказал Кирилл Буданов.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим. Он подчеркнул, что они могут закончить войну уже сейчас.

Кирилл Буданов заявил, что после поражения Россия видоизменится, и на ее территории появятся новые государства и образования. Ведь в таком виде, в каком РФ есть сейчас, она миру не нужна.

Буданов заявил, что каждый оккупант, совершивший военные преступления против человечности в Украине, будет найден и уничтожен. То, в какой части света он находится, не имеет значения.