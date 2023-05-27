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Подоляк сообщил, что уже ведется подготовка к контрнаступлению

27 мая 2023 23:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Подоляк сообщил, что уже ведется подготовка к контрнаступлению
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о начале предварительных операций украинской стороны по контрнаступлению. Подоляк подчеркнул, что процесс контрнаступления сложен и не может быть завершен в течение одного дня или в определенный час. 

Об этом пишет The Guardian.

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Подоляк утверждает, что процедура деоккупации уже запущена, и некоторые действия, такие как деструкция логистических маршрутов или саботаж складов за линией фронта, уже ведутся.

Он также отметил, что процесс ответных действий будет увеличиваться в интенсивности и потребует длительного времени. Подоляк предположил, что с ускорением контрнаступления, российские партизанские группы будут совершать новые вторжения на территорию России, подобно событиям в Белгородской области на этой неделе.

"Контрнаступление сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или часа. Это непрерывный процесс деоккупации, и некоторые процессы уже происходят, например, разрушение линий снабжения или подрыв складов за линией фронта", — заявил он.

Военное и политическое руководство страны уже неоднократно говорили о готовности украинских войск к соответствующим мерам. 

Владимир Зеленский, президент Украины, в свою очередь заявил, что украинская оборона готовится к важным контрнаступательным операциям, но эти действия еще требуют времени для полной реализации.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина уже готова к долгожданному контрнаступлению для освобождения своих оккупированных территорий. Однако начнется он тогда, когда командование рассчитает для этого лучшее время.

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