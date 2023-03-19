Подоляк прокоментував поїздку путіна в окупований Маріуполь
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував поїздку російського диктатора володимира путіна у тимчасово окупований Маріуполь. Він зазначив, що злочинця завжди тягне на місце злочину.
Про це Подоляк написав у Twitter.
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"Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (путіна в. в.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами", — зазначив Подоляк.
За його словами, це цинізм та відсутність каяття.
Нагадаємо, у кремлі стверджують, що президент рф володимир путін здійснив поїздку до захопленого Маріуполя, де "оглянув низку об’єктів міста та поспілкувався із місцевими жителями". Після цього він "дасть доручення розібратися з проблемами, про які розповіли йому жителі міста".
Також ми писали, що російські державні інформагентства стверджують, що президент рф володимир путін нібито здійснив робочу поїздку до окупованого Маріуполя. Мережею навіть ширять відео де російський диктатор вночі їде містом.
Додамо, настрої в кремлі стали більш похмурими після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт володимира путіна. У росії вже почали шукати йому наступника.