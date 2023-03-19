Подоляк прокомментировал поездку путина в оккупированный Мариуполь
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал поездку российского диктатора владимира путина во временно оккупированный Мариуполь. Он отметил, что преступника всегда тянет на место преступления.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
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"Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (путина в.в.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться руинами города и братскими могилами", — отметил Подоляк.
По его словам, это цинизм и отсутствие раскаяния.
Напомним, в кремле утверждают, что президент россии владимир путин совершил поездку в захваченный Мариуполь, где "осмотрел ряд объектов города и пообщался с местными жителями". После этого он "поручит разобраться с проблемами, о которых рассказали ему жители города".
Также мы писали, что российские государственные информагентства утверждают, что президент рф владимир путин якобы совершил рабочую поездку в оккупированный Мариуполь. Сетью даже распространяют видео, где российский диктатор ночью едет по городу.
Добавим, настроения в кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест владимира путина. В россии уже начали искать ему преемника.