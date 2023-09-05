Подоляк резко отреагировал на заявление ООН о геноциде в Украине

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: video grab

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк осудил заявление ООН об "отсутствии достаточных доказательств геноцида, совершаемого войсками РФ в Украине". По его словам, организация демонстрирует бесконечный мастер-класс "политической беззубости и косвенного поощрения преступника".

Об этом Михаил Подоляк написал в соцсети X.

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Председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе сообщил, что организация не видела намерения совершения преступлений геноцида со стороны РФ против украинцев.

"Еще бы, ведь россияне пришли нас убивать... по-доброму, массово. Именно украинцев, но без умысла. И ракеты летят на города каждую ночь, так же по-доброму. И попытка разрушить энергетическую инфраструктуру зимой, чтобы люди погибали от морозов — абсолютно случайна", — пишет Подоляк.

Он отметил, что согласно логике ООН, полномасштабная война в течение 560+ дней, когда сотни украинских городов и сел были стерты с лица земли, полностью укладывается в рамки допустимого "не-геноцида".

"И официальные призывы "убей украинца!" не имеют умысла. И пытки в фильтрационных лагерях с принуждением отказаться от украинской идентичности и навязать российскую — тоже с любовью. Министерство любви. Ах да, россияне еще не действуют так, как в Руанде, не убивают людей миллионами. Вот если бы украинцы добровольно выходили на дорогу, становились на колени, покорно отдавали голову российскому солдату, чтобы он ее отрезал, массово, для протокола, тогда да. Тогда речь идет о геноциде", — заявил Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что в таком случае, по мнению ООН, речь идет о якобы "правильной войне", где немного режут, жгут, насилуют на этнически-государственной почве.

"И пусть себе продолжают, да, господин Мьосе? Они имеют право, потому что ООН это поощряет, да?" — добавил он.

Пост Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, в международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине не пришли к выводу о том, что в нашей стране происходит геноцид. Свою позицию они не изменили с марта 2023 года.

Также мы писали, что в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки. Он посетит ежегодную встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке.