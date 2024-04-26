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Подоляк розповів, чого очікувати від Росії на 9 травня

26 квітня 2024 20:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Подоляк розповів, чого очікувати від Росії на 9 травня
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: president.gov.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що Україна має бути готовою до можливого зростання кількості ракетних атак та "святкового" удару з боку Росії в день 9 травня. Подоляк заявив, що країна-агресорка може намагатися використати цю сакральну для них дату для проведення агресивних дій.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю 24 каналу опублікованому у п’ятницю, 26 квітня.

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"Так, вона (Росія) може, я зараз з сарказмом, такого класично російського "святкового" удару завдати. Але я думаю, що до цього часу ми все-таки трошки підвищимо боєздатність нашої системи протиракетної оборони", — заявив Подоляк.

Він пояснив, що Україна може не отримати додаткові пускові установки протягом двох тижнів через складну логістику, але має вже отримати протиракети від США, щоб підготуватися до "макабричного свята під назвою 9 травня". Подоляк також підкреслив, що Україна буде готовою до будь-яких можливих загроз з боку Росії. Адже до цього часу ми маємо отримати додаткові пускові установки від США. 

Нагадаємо, що перший пакет військової допомоги Україні, вартістю у мільярд доларів, буде передано нашій країні до кінця тижня. 

Також ми писали, що в Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України, загальною вартістю у мільярд доларів. 

свята
Михайло Подоляк
Україна
обстріли
війна в Україні
Росія

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