Подоляк рассказал, чего ожидать от России на 9 мая

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Украина должна быть готова к возможному росту количества ракетных атак и "праздничного" удара со стороны России в день 9 мая. Подоляк заявил, что страна-агрессор может пытаться использовать эту сакральную для них дату для проведения агрессивных действий.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью 24 каналу, опубликованном в пятницу, 26 апреля.

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"Да, она (Россия) может, я сейчас с сарказмом, такой классический российский "праздничный" удар нанести. Но я думаю, что к этому времени мы все-таки немного повысим боеспособность нашей системы противоракетной обороны", — заявил Подоляк.

Он пояснил, что Украина может не получить дополнительные пусковые установки в течение двух недель из-за сложной логистики, но должна уже получить противоракеты от США, чтобы подготовиться к "макабричному празднику под названием 9 мая". Подоляк также подчеркнул, что Украина будет готова к любым возможным угрозам со стороны России. Ведь до этого времени мы должны получить дополнительные пусковые установки от США.

Напомним, что первый пакет военной помощи Украине, стоимостью в миллиард долларов, будет передан нашей стране до конца недели.

Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины, общей стоимостью в миллиард долларов.