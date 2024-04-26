Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Подоляк рассказал, чего ожидать от России на 9 мая arrow

Подоляк рассказал, чего ожидать от России на 9 мая

26 апреля 2024 20:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Подоляк рассказал, чего ожидать от России на 9 мая
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Украина должна быть готова к возможному росту количества ракетных атак и "праздничного" удара со стороны России в день 9 мая. Подоляк заявил, что страна-агрессор может пытаться использовать эту сакральную для них дату для проведения агрессивных действий.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью 24 каналу, опубликованном в пятницу, 26 апреля.

Читайте также:

Атаки РФ на 9 мая

"Да, она (Россия) может, я сейчас с сарказмом, такой классический российский "праздничный" удар нанести. Но я думаю, что к этому времени мы все-таки немного повысим боеспособность нашей системы противоракетной обороны", — заявил Подоляк.

Он пояснил, что Украина может не получить дополнительные пусковые установки в течение двух недель из-за сложной логистики, но должна уже получить противоракеты от США, чтобы подготовиться к "макабричному празднику под названием 9 мая". Подоляк также подчеркнул, что Украина будет готова к любым возможным угрозам со стороны России. Ведь до этого времени мы должны получить дополнительные пусковые установки от США.

Напомним, что первый пакет военной помощи Украине, стоимостью в миллиард долларов, будет передан нашей стране до конца недели.

Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины, общей стоимостью в миллиард долларов.

праздники
Михаил Подоляк
Украина
обстрелы
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

22 апреля 2024

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри