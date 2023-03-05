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Подоляк рассказал о первом шаге к спецтрибуналу для россии: что известно

5 марта 2023 13:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Михаил Подоляк
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных рф против Украины. Авторы войны, включая путина, получат приговоры.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

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Что известно

По его словам, подписание соглашения является формализацией обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к спецтрибуналу для наказания инициаторов войны россии против Украины.

"Первый шаг к трибуналу. Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра по преступлению агрессии рф. Это формализация обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к спецтрибуналу. Авторы войны, включая путина, получат приговоры", — написал Подоляк.

Напомним, 4 марта Украина вместе с Совместной следственной группой и Евроюстом подписала соглашение о создании в Гааге Международного центра расследования агрессии россии. Ожидается, что он должен заработать уже этим летом.

Добавим, к годовщине войны Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что трибунал для россии — это очень важно. Все работают ежедневно, чтобы он побыстрее заработал.

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