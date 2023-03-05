Подоляк рассказал о первом шаге к спецтрибуналу для россии: что известно
Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных рф против Украины. Авторы войны, включая путина, получат приговоры.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.
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Что известно
По его словам, подписание соглашения является формализацией обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к спецтрибуналу для наказания инициаторов войны россии против Украины.
"Первый шаг к трибуналу. Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра по преступлению агрессии рф. Это формализация обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к спецтрибуналу. Авторы войны, включая путина, получат приговоры", — написал Подоляк.
Напомним, 4 марта Украина вместе с Совместной следственной группой и Евроюстом подписала соглашение о создании в Гааге Международного центра расследования агрессии россии. Ожидается, что он должен заработать уже этим летом.
Добавим, к годовщине войны Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что трибунал для россии — это очень важно. Все работают ежедневно, чтобы он побыстрее заработал.