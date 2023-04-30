Подоляк рассказал о целях контрнаступления и объяснил, как "правильно" завершить войну

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента Украины

Контрнаступление Украины будет состоять из "десятков и сотен различных действий" и от него будет зависеть то, как будет развиваться дальше Великая война.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в интервью австрийской ведущей газете Die Presse.

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По словам Подоляка, есть несколько факторов, определяющих время контрнаступления.

"Во-первых, точный план определяет украинская армия. Мы не будем обсуждать его публично. Во-вторых, начало зависит от необходимого вооружения, от наличия артиллерийских боеприпасов, ракет, беспилотников и военной техники. В настоящее время продолжается доукомплектование активно участвующих бригад. В-третьих, на тех участках фронта, где массово сосредоточены российские силы, уже ведется работа с целью ослабления их обороноспособности. Четвертый момент — это погодный фактор, поскольку он определяет возможность передвижения военной техники", — отметил советник руководителя Офиса Президента.

Михаил Подоляк также заявил, что "контрнаступление состоит не из одного действия, а из большого количества различных действий".

Он подчеркнул, что более 90% украинцев хотят, чтобы эта война "закончилась должным образом".

"Война завершится должным образом только тогда, когда все оккупированные территории будут освобождены к международно признанным границам 1991 года. При любом другом сценарии существует угроза нерешенного конфликта: это означает политическую серую зону, экономическую нестабильность, беженцев и продолжение российской агрессии", — заявил Подоляк.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, которое предусматривает освобождение Крыма. Глава государства подчеркнул, что одной из главных целей контрнаступления является возвращение украинского полуострова, однако успех зависит от продолжения поставок оружия со стороны западных партнеров.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что война может длиться годами или даже десятилетиями. Решающую роль в этом играет помощь Запада. Об этом глава государства сказал в интервью финскому изданию Yle.