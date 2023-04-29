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Зеленський розповів, від чого залежить тривалість війни

29 квітня 2023 13:39
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Зеленський розповів, від чого залежить тривалість війни
Володимир Зеленський під час поїздки в Харківську область у травні 2022 року. Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський застеріг, що війна може тривати роками чи навіть десятиліттями. Вирішальну роль у цьому відіграє допомога Заходу.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю фінському виданню Yle

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Від чого залежить тривалість війни

За його словами, успіх контрнаступу України залежить від об'ємів та термінів постачання західної зброї. Він наголошує, що озброєння має значення. Тим часом російські окупанти втрачають мотивацію та бояться наслідків свого відступу.

"Для інших країн дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики Третьої світової війни", — заявив Зеленський.

Видання пише, що український лідер не розповів жодних подробиць про контрнаступ, лише висловив надію повернути Кримський півострів під контроль України. Разом з тим президент, "попри свої надії на успіх, також попередив, що війна може тривати роками або навіть десятиліттями".

"Я відчуваю, що такої можливості не можна допускати", — зазначив президент України.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський розповів, що українські Збройні сили готуються до контрнаступу, яке передбачає визволення Криму.

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