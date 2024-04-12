Подоляк ответил, будет ли Украина атаковать НПЗ России после критики США

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: video grab

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет продолжать уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы даже после критики Соединенных Штатов Америки. По его словам, бойцы ВСУ должны атаковать объекты, обеспечивающие войну.

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью журналисту Василию Голованову в пятницу, 12 апреля.

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Удары по российским НПЗ

Подоляк отметил, что все заявления американских чиновников против ударов Украины по российским НПЗ — это внутренние дискуссии относительно интересов США, однако они не являются ультимативными предложениями нашей стране.

Он напомнил, что Киев ведет оборонительную войну и имеет полное право уничтожать всю инфраструктуру войны агрессора.

"Украина не просто имеет право, а практически обязана разрушать инфраструктуру обеспечения войны. То есть Украине, чтобы получить положительные результаты в войне, нужно уничтожать российскую инфраструктуру. НПЗ — это непосредственно военная инфраструктура", — отметил Подоляк.

Он объяснил, что все полеты "Тушек" и "МиГов" осуществляются с помощью топлива, которое производится на российских НПЗ. Чтобы защитить свою территорию, Украине нужно ликвидировать эти объекты.

"Будет ли их уничтожать Украина? Безусловно", — отметил Подоляк.

Также он отметил, что утверждение о возможном влиянии украинских атак на глобальный рынок — это миф. Россия экспортирует ограниченное количество сырой нефти, которая не имеет значительного влияния на формирование цен.

"Если у вас нет нефтепереработки, то вы, наоборот, будете увеличивать продажи объемов сырой нефти на глобальном рынке", — добавил он.

По словам Подоляка, на цены на глобальном рынке влияют атаки хуситов и позиция Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Напомним, что глава Пентагона посоветовал Украине не атаковать НПЗ России и выбрать другие цели. К примеру, военные объекты.

Также Международное энергетическое агентство выразило обеспокоенность украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Они предупредили, что такие действия могут повлечь негативные последствия для глобальных рынков нефтепродуктов.