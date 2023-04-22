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Погрози та тортури: у Генштабі розповіли, як окупанти маніпулюють українцями в Енергодарі

22 квітня 2023 19:32
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Погрози та тортури: у Генштабі розповіли, як окупанти маніпулюють українцями в Енергодарі
Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти організували приховане спостереження за українцями в тимчасово окупованому Енергодарі. Окрім того, вони посилили тиск на працівників Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Як зазначають у відомстві, російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях України.

Так, в Енергодарі Запорізької області, збільшено кількість патрулів, на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби. Окупанти обмежили відвідування лісових зон. Громадян України, яких помічено в цих локаціях, працівники ФСБ РФ беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані. 

"Водночас, представники російських спецслужб у місті організували приховане спостереження за громадянами України, які відмовились від отримання російського паспорта. Беруть до уваги, зокрема, джерела фінансових доходів таких громадян. Представників ФСБ РФ цікавить, яким чином відбувається перерахунок коштів з території підконтрольної Уряду України до тимчасово захоплених територій області та яким чином ці кошти конвертуються у готівку", — розповідають у Генштабі.

Водночас, через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС.

Використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури ворог продовжує примушувати останніх до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією "Росатом".

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що у тимчасово окупованому Енергодарі, Запорізької області окупанти посилили перевірки українців. Шукають їхню причетність до ЗСУ.

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