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Угрозы и пытки: в Генштабе рассказали, как оккупанты манипулируют украинцами в Энергодаре

22 апреля 2023 19:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Угрозы и пытки: в Генштабе рассказали, как оккупанты манипулируют украинцами в Энергодаре
Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты организовали скрытое наблюдение за украинцами во временно оккупированном Энергодаре. Кроме того, они усилили давление на работников Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Как отмечают в ведомстве, российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины.

Так, в Энергодаре Запорожской области, увеличено количество патрулей, на блокпостах стали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные.

"В то же время представители российских спецслужб в городе организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины, отказавшимися от получения российского паспорта. Принимают во внимание, в частности, источники финансовых доходов таких граждан. Представителей ФСБ РФ интересует, каким образом происходит перерасчет средств с территории подконтрольной Правительству Украины во временно захваченных территорий области и каким образом эти средства конвертируются в наличные деньги", — рассказывают в Генштабе.

В то же время из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС.

Используя устрашение, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "Росатом".

Напомним, недавно сообщалось, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области оккупанты усилили проверки украинцев. Ищут их причастность к ВСУ.

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