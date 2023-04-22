Угрозы и пытки: в Генштабе рассказали, как оккупанты манипулируют украинцами в Энергодаре
Российские оккупанты организовали скрытое наблюдение за украинцами во временно оккупированном Энергодаре. Кроме того, они усилили давление на работников Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Как оккупанты манипулируют украинцами в Энергодаре
Как отмечают в ведомстве, российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины.
Так, в Энергодаре Запорожской области, увеличено количество патрулей, на блокпостах стали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные.
"В то же время представители российских спецслужб в городе организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины, отказавшимися от получения российского паспорта. Принимают во внимание, в частности, источники финансовых доходов таких граждан. Представителей ФСБ РФ интересует, каким образом происходит перерасчет средств с территории подконтрольной Правительству Украины во временно захваченных территорий области и каким образом эти средства конвертируются в наличные деньги", — рассказывают в Генштабе.
В то же время из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС.
Используя устрашение, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "Росатом".
Напомним, недавно сообщалось, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области оккупанты усилили проверки украинцев. Ищут их причастность к ВСУ.