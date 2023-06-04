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"Похоронили как собаку": оккупант рассказал о похоронах "вагнеровца" — перехват

4 июня 2023 19:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россиянин обсудил с женой похороны "вагнеровца" — перехват ГУР
Российский военный. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российский военный обсудил со своей женой похороны одного из "вагнеровцев". По словам женщины, его "похоронили как собаку" и даже не дали проститься на площади. Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор.

Об этом сообщает ГУР.

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Перехваченный разговор

— Буду собирать на юриста нах*й, — жалуется оккупант жене.

— А чего хочешь? По этому поводу? — спрашивает жена.

— Уволиться, — отвечает он ей.

— Ага, ну понятно, — говорит она.

— Да знают, говорят зря, ну его знает. Это говорят, говорят дох*я. Ваньку "черного" привезли, да? — спрашивает военный.

— Витька, не Ванька, Витька, — исправляет женщина.

— А, Витька? — спрашивает мужчина.

— Конечно, — уверенно отвечает жена.

— А Витька — это кто?, — уточняет россиянин.

— У Саши "черного" брат младший. И он это из "вагнера", он из зоны уехал, — объясняет.

— Ааа, понятно, — отвечает оккупант.

— Витька "сверху", через стенку от Гарбузовой жили они, — говорит жена.

— Я понял, я понял, — говорит мужчина.

— Вот его похоронили. Сейчас этого типа начали все. Чего по-свински похоронили? Прямо из морга его привезли, повезли на погост. Хотя бы дали на площади попрощаться. Похоронили как собаку. 34 года отпраздновал, а на следующий день его убили, — жалуется жена.

Напомним, недавно украинская разведка поделилась разговором, где оккупант жалуется жене на бесчеловечное отношение руководства.

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