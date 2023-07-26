Політика чи технічні причини: експерт пояснив, чому Abrams досі не приїхали

Американський танк "Абрамс" у Південній Кореї. Фото: Вікіпедія

Жодної політичної складової у тому, що Abrams, на відміну від Leopard та Challenger, досі не доїхав до України, немає. Це просто складний технологічний процес, який обов'язково завершиться наданням Україні цієї зброї.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил Сергій Грабський.

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Коментуючи той факт, що американські танки Abrams, на відміну від німецьких Leopard та британських Challenger, досі не прибули до України, Сергій Грабський наголосив: "Я б не перебільшував політичний фактор у цьому питанні".

За словами експерта, є два чинники, які впливають на цей процес.

"По-перше, останній танк "Абрамс" був побудований ще 1992 року. Тобто для передачі нам вибираються танки, які відповідно до ліміту можуть бути передані армією США", — підкреслив Грабський.

Крім того, він нагадав, що, крім війни в Україні, у США є ще й інші зобов'язання — як у рамках НАТО, так і щодо двосторонніх угод, зокрема, із Ізраїлем та Тайванем.

Технологічні нюанси

Полковник ЗСУ зазначив, що процес передачі танків — є суто технологічно непростим. "Просто так танки зірвати з місця і передати неможливо, їх треба було знайти, підготувати, навчити наші екіпажі і механіків", — пояснив Сергій Грабський.

Тож жодних політичних питань тут немає, це просто тривалий процес, який вимагає підготовки.

"Танки будуть, в цьому сумнівів немає, вони надійдуть тоді, коли будуть готові", — упевнений експерт.

Нагадаємо, раніше полковник ЗСУ в запасі Сергій Грабський пояснив, коли американські танки Abrams доїдуть до фронту і що вони там можуть змінити.