Политика или технические причины: эксперт объяснил, почему Abrams до сих пор не приехали

Американский танк "Абрамс" в Южной Корее. Фото: Википедия

Никакой политической составляющей в том, что Abrams, в отличие от Leopard и Challenger, до сих пор не доехал до Украины, нет. Это просто сложный технологический процесс, который обязательно завершится предоставлением Украине этого оружия.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Сергей Грабский.

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Почему Abrams до сих пор не в Украине: два фактора

Комментируя тот факт, что американские танки Abrams, в отличие от немецких Leopard и британских Challenger, до сих пор не прибыли в Украину, Сергей Грабский подчеркнул: "Я не преувеличивал бы политический фактор в этом вопросе".

По словам эксперта, есть два фактора, которые влияют на этот процесс.

"Во-первых, последний танк "Абрамс" был построен еще в 1992 году. То есть для передачи нам выбираются танки, которые в соответствии с лимитом могут быть переданы армией США", — подчеркнул Грабский.

Кроме того, он напомнил, что, кроме войны в Украине, у США есть еще и другие обязательства — как в рамках НАТО, так и в отношении двусторонних соглашений, в частности, с Израилем и Тайванем.

Технологические нюансы

Полковник ВСУ отметил, что процесс передачи танков — сугубо технологически непростой. "Просто так танки сорвать с места и передать невозможно, их нужно было найти, подготовить, научить нашим экипажам и механикам", — пояснил Сергей Грабский.

Так что никаких политических вопросов здесь нет, это просто длительный процесс, требующий подготовки.

"Танки будут, в этом сомнений нет, они поступят тогда, когда будут готовы", — уверен эксперт.

Напомним, ранее полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский объяснил, когда американские танки Abrams доедут до фронта и что они могут там изменить.