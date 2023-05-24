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Поліцейські врятували четверо дітей з-під Торецька

24 травня 2023 19:44
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Поліцейські врятували четверо дітей з-під Торецька
Евакуація громадян України з Донеччини. Фото ілюстративне: Нацполіція
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Співробітники поліції з селища Північне Донецької області евакуювали семеро людей. Серед них чотири дитини. Зазначається, що правоохоронці вивозили громадян України під обстрілами. 

Про це інформує головне управління національної поліції в Донецькій області.

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Евакуація людей

Зазначається, що поліція Торецька евакуювала групу людей з трьох дорослих і чотирьох дітей:

  • Ігор — 15 років
  • Соня — 13 років
  • Давид — 6 років
  • Емілія — майже 2 роки

Біля їхнього будинку влучила ракета РФ. За даними поліції, родина дивом вижила.

"Я дуже хочу, щоб закінчилася війна, бо так страшно серед війни. Був приліт біля нас, і ми бігли в погріб", — сказав Давид.

Повідомляється, що в момент вибуху мати з дітьми перебували в будинку, а батько з родичами були на вулиці. За словами співробітників поліції, сім'я на межі життя та смерті опинилася не вперше.

"Щодня у нас дуже гучно. Ми вже п’ять разів ось так сильно потрапляли під обстріли. І під мінами бігли, приземлялося біля нас з матір’ю та старшою донькою. Немає сил вже це терпіти, дуже страшно за дітей", — зізнається матір.

Наступного дня до поліції зателефонувала жінка з проханням про евакуацію. 

"Враховуючи, що відстань до ворожих позицій — близько 800 метрів, а передова — вже за 300 метрів, ця ділянка місцевості є найбільш небезпечною, але сьогодні, слава богу, все було добре", — сказав інспектор сектору Іван Колмиков.

Зазначається, що багатодітну сім'ю доставили до інших евакуйованих в Торецьку. Родина спочатку вирушить у Дніпро, а далі — до родичів у Вінницю.

Нагадаємо, що у Сумській області оголосили евакуацію цивільних громадян з окремих населених пунктів Охтирської громади. Це спричинено частішими обстрілами окупантів.

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