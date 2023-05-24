Полицейские спасли четверых детей из-под Торецка

Эвакуация граждан Украины из Донецкой области. Фото иллюстративное: Нацполиция

Сотрудники полиции из поселка Северное Донецкой области эвакуировали семь человек. Среди них четыре ребенка. Отмечается, что правоохранители вывозили граждан Украины под обстрелы.

Об этом сообщает главное управление национальной полиции в Донецкой области.

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Отмечается, что полиция Торецка эвакуировала группу людей из трех взрослых и четырех детей:

Игр — 15 лет

Соня - 13 лет

Давид – 6 лет

Эмилия – почти 2 года

У их дома попала ракета РФ. По данным полиции семья чудом выжила.

"Я очень хочу, чтобы закончилась война, потому что так страшно среди войны. Был прилет возле нас и мы бежали в погреб", — сказал Давид.

Сообщается, что в момент взрыва мать и дети находились в доме, а отец с родственниками были на улице. По словам сотрудников полиции, семья на грани жизни и смерти оказалась не в первый раз.

"Каждый день у нас очень громко. Мы уже пять раз вот так сильно попадали под обстрелы. И под минами бежали, приземлялось возле нас с матерью и старшей дочерью. Нет сил уже это терпеть, очень страшно за детей", — признается мать.

На следующий день в полицию позвонила по телефону женщина с просьбой об эвакуации.

"Учитывая, что расстояние до враждебных позиций — около 800 метров, а передовой — уже за 300 метров, этот участок местности наиболее опасен, но сегодня, слава богу, все было хорошо", — сказал инспектор сектора Иван Колмыков.

Отмечается, что многодетную семью доставили в другие эвакуированные в Торецке. Семья сначала отправится в Днепр, а дальше к родственникам в Винницу.

Напомним, что в Сумской области объявили эвакуацию гражданских граждан из отдельных населенных пунктов Ахтырского общества. Это вызвано более частыми обстрелами оккупантов.