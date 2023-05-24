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Полицейские спасли четверых детей из-под Торецка

24 мая 2023 19:44
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Полицейские спасли четверых детей из-под Торецка
Эвакуация граждан Украины из Донецкой области. Фото иллюстративное: Нацполиция
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сотрудники полиции из поселка Северное Донецкой области эвакуировали семь человек. Среди них четыре ребенка. Отмечается, что правоохранители вывозили граждан Украины под обстрелы.

Об этом сообщает главное управление национальной полиции в Донецкой области.

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Эвакуация людей

Отмечается, что полиция Торецка эвакуировала группу людей из трех взрослых и четырех детей:

  • Игр — 15 лет
  • Соня - 13 лет
  • Давид – 6 лет
  • Эмилия – почти 2 года

У их дома попала ракета РФ. По данным полиции семья чудом выжила.

"Я очень хочу, чтобы закончилась война, потому что так страшно среди войны. Был прилет возле нас и мы бежали в погреб", — сказал Давид.

Сообщается, что в момент взрыва мать и дети находились в доме, а отец с родственниками были на улице. По словам сотрудников полиции, семья на грани жизни и смерти оказалась не в первый раз.

"Каждый день у нас очень громко. Мы уже пять раз вот так сильно попадали под обстрелы. И под минами бежали, приземлялось возле нас с матерью и старшей дочерью. Нет сил уже это терпеть, очень страшно за детей", — признается мать.

На следующий день в полицию позвонила по телефону женщина с просьбой об эвакуации.

"Учитывая, что расстояние до враждебных позиций — около 800 метров, а передовой — уже за 300 метров, этот участок местности наиболее опасен, но сегодня, слава богу, все было хорошо", — сказал инспектор сектора Иван Колмыков.

Отмечается, что многодетную семью доставили в другие эвакуированные в Торецке. Семья сначала отправится в Днепр, а дальше к родственникам в Винницу.

Напомним, что в Сумской области объявили эвакуацию гражданских граждан из отдельных населенных пунктов Ахтырского общества. Это вызвано более частыми обстрелами оккупантов.

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