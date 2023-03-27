Полиция обнародовала новые данные о пострадавших после обстрела Славянска
В Словянске Донецкой области возросло число погибших в результате российского ракетного удара. Погибли по меньшей мере два человека, еще 32 — ранены.
Об этом сообщили в Нацполиции.
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Что известно
"Славянск. Двое убитых, по меньшей мере, 32 раненых", — говорится в сообщении.
Отмечается, что две вражеские ракеты попали в центр Славянска. По состоянию на 15:00 известно о 34 пострадавших, из них двое погибли.
"Пять раненых — в крайне тяжелом состоянии. Разрушения получили административные и офисные здания, пять многоэтажных и семь частных домов, также повреждены десять автомобилей", — рассказывают в полиции.
Последствия обстрела
Напомним, сегодня, 27 марта, российские оккупанты ударили по центру Славянска Донецкой области двумя ракетами С300. Обстрел произошел около 10:30.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры последствий российских обстрелов по Славянску.