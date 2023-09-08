Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Поліція показала перші хвилини після прильоту російської ракети по Кривому Рогу arrow

Поліція показала перші хвилини після прильоту російської ракети по Кривому Рогу

8 вересня 2023 19:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Поліція показала перші хвилини після прильоту російської ракети по Кривому Рогу
Патрульна поліція після прильоту у Кривому Розі. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Після прильоту російської ракети по Кривому Рогу співробітники поліції брали активну участь у реакції на надзвичайну ситуацію. При цьому патрульні опублікували перші хвилини після ракетного удару.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Читайте також:

Перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу

"Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події", — йдеться у повідомленні.

На момент 18:30 внаслідок ракетного удару по адміністративній будівлі поранено не менше 73 людей, один чоловік загинув. Співробітники поліції у кооперації з іншими екстреними службами брали участь в усуненні наслідків обвалення, надавали першу медичну допомогу постраждалим та забезпечували безпеку на місці події.

Нагадаємо, 8 вересня у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю. В результаті загинула одна людина. Також троє людей витягли з-під завалів.

Станом на 15:10 підрозділи ДСНС завершили розбір завалів. Комунальні служби міста продовжують вивозити будівельні уламки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз