Поліція показала перші хвилини після прильоту російської ракети по Кривому Рогу

Патрульна поліція після прильоту у Кривому Розі. Фото: скриншот

Після прильоту російської ракети по Кривому Рогу співробітники поліції брали активну участь у реакції на надзвичайну ситуацію. При цьому патрульні опублікували перші хвилини після ракетного удару.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

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Перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу

"Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події", — йдеться у повідомленні.

На момент 18:30 внаслідок ракетного удару по адміністративній будівлі поранено не менше 73 людей, один чоловік загинув. Співробітники поліції у кооперації з іншими екстреними службами брали участь в усуненні наслідків обвалення, надавали першу медичну допомогу постраждалим та забезпечували безпеку на місці події.

Нагадаємо, 8 вересня у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю. В результаті загинула одна людина. Також троє людей витягли з-під завалів.

Станом на 15:10 підрозділи ДСНС завершили розбір завалів. Комунальні служби міста продовжують вивозити будівельні уламки.