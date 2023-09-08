Поліція показала перші хвилини після прильоту російської ракети по Кривому Рогу
Після прильоту російської ракети по Кривому Рогу співробітники поліції брали активну участь у реакції на надзвичайну ситуацію. При цьому патрульні опублікували перші хвилини після ракетного удару.
Про це повідомляє Патрульна поліція України.
Перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу
"Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події", — йдеться у повідомленні.
На момент 18:30 внаслідок ракетного удару по адміністративній будівлі поранено не менше 73 людей, один чоловік загинув. Співробітники поліції у кооперації з іншими екстреними службами брали участь в усуненні наслідків обвалення, надавали першу медичну допомогу постраждалим та забезпечували безпеку на місці події.
Нагадаємо, 8 вересня у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю. В результаті загинула одна людина. Також троє людей витягли з-під завалів.
Станом на 15:10 підрозділи ДСНС завершили розбір завалів. Комунальні служби міста продовжують вивозити будівельні уламки.