Полиция показала первые минуты после прилета российской ракеты по Кривому Рогу

Патрульная полиция после прилета в Кривом Роге. Фото: скриншот

После прилета российской ракеты по Кривому Рогу сотрудники полиции принимали активное участие в реакции на чрезвычайную ситуацию. При этом патрульные опубликовали первые минуты после ракетного удара.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

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Первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу

"Патрульные совместно с другими специальными службами разбирали завалы, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия", — говорится в сообщении.

На момент 18:30 в результате ракетного удара по административному зданию ранены не менее 73 человек, один мужчина погиб. Сотрудники полиции в кооперации с другими экстренными службами участвовали в устранении последствий обрушения, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим и обеспечивали безопасность на месте происшествия.

Напомним, 8 сентября в Кривом Роге раздался мощный взрыв. Вражеская ракета попала в административное здание. В результате погиб один человек. Также трое человек были извлечены из-под завалов.

По состоянию на 15:10 подразделения ГСЧС завершили разбор завалов. Коммунальные службы города продолжают вывозить строительные обломки.