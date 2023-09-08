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Полиция показала первые минуты после прилета российской ракеты по Кривому Рогу

8 сентября 2023 19:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Полиция показала первые минуты после прилета российской ракеты по Кривому Рогу
Патрульная полиция после прилета в Кривом Роге. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После прилета российской ракеты по Кривому Рогу сотрудники полиции принимали активное участие в реакции на чрезвычайную ситуацию. При этом патрульные опубликовали первые минуты после ракетного удара.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

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"Патрульные совместно с другими специальными службами разбирали завалы, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия", — говорится в сообщении.

На момент 18:30 в результате ракетного удара по административному зданию ранены не менее 73 человек, один мужчина погиб. Сотрудники полиции в кооперации с другими экстренными службами участвовали в устранении последствий обрушения, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим и обеспечивали безопасность на месте происшествия.

Напомним, 8 сентября в Кривом Роге раздался мощный взрыв. Вражеская ракета попала в административное здание. В результате погиб один человек. Также трое человек были извлечены из-под завалов.

По состоянию на 15:10 подразделения ГСЧС завершили разбор завалов. Коммунальные службы города продолжают вывозить строительные обломки.

 

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