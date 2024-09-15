Война в Украине — пограничники с помощью дрона поймали оккупанта

Уничтожение оккупанта. Фото: скриншот с видео

Пограничники бригады "Помста" обнаружили и нанесли смертоносный удар по российскому оккупанту на Купянском направлении. По словам бойцов, у него была антитепловизионная накидка, но она ему не очень помогла.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе и бригаде "Помста" в воскресенье, 15 сентября, и показали соответствующее видео.

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"Оператор дрона подразделения "Aut nos aut nullus!" запечатлел довольно странное поведение оккупанта вблизи Купянска на Харьковщине. Не слишком прикрываясь антитепловизорной накидкой, вражеский пехотинец спокойно прогуливался вдоль позиций российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Бойцы отметили, что их реакция была моментальной и их бомбер нанес быстрый и смертоносный удар по врагу.

В то же время в бригаде иронически добавили, что пока неизвестно, было ли это тестирование баллистических качеств антитепловизорной накидки или попытка оккупанта таким образом закончить свою жизнь.