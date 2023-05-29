Полковник ВВС США рассказал, как F-16 поможет легко побеждать россиян осенью

Полковник Джеффри Фишер. Фото: Facebook-страница Фишера

Украинская армия предположительно получит самолеты F-16 в октябре или ноябре. Использование инфракрасных сенсоров в таких условиях серьезно изменит ситуацию на фронте в пользу Украины.

Об этом рассказал в интервью полковник Военно-воздушных сил США в отставке Джеффри Фишер.

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Многофункциональность F-16

По словам Джеффри Фишера, наибольшее преимущество самолетов F-16 заключается в том, что они многофункциональны и позволяют выполнять много различных задач.

"Он (самолет F-16. — Ред.) может действовать "воздух-земля", "воздух-воздух", может подавлять вражескую противовоздушную оборону", — отметил американский летчик.

Преимущества в осенней войне

Фишер предположил, что эти самолеты поступят на вооружение Вооруженных сил Украины в октябре или ноябре.

В таких условиях, по словам полковника ВВС США, важно было бы оборудовать их инфракрасными сенсорами.

"Это создаст действительно отличную возможность для F-16 использовать это против российских сил на поле боя, которые выделяют тепло, будь то двигатель танка или костер посреди леса, или командная палатка, которая имеет нагревательный элемент", — подчеркнул Джеффри Фишер.

Таким образом, боевое пространство станет очень легким для распознавания пилотами F-16, что создаст удобные условия для воздушных атак сил обороны Украины.

Напомним, украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы разным подразделениям Вооруженных сил Украины.