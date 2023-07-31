Полковник ЗСУ назвав головну ознаку майбутньої поразки росіян на півдні

Російські війська в окопах. Фото: росЗМІ

Попри усі заяви кремлівської влади, росіяни не вірять, що можуть втримати південний фронт. Саме тому вони збудували лінії оборони на Перекопському перешийку, аби зачепитися хоча б за Крим.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Петро Черник, коментуючи останні події на південному фронті, де Сили оборони України мають тактичні успіхи як на Мелітопольському, так і на Бердянському напрямках, підкреслив: "Наступ рухається за нашим сценарієм".

Він заявив, що є чіткий маркер того, що росіяни визнають неминучість краху своєї оборони на цих напрямках.

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Експерт пояснив, що це за маркер. "Головною ознакою усвідомлення росіянами того, що вони можуть втратити південний фронт — є укріплення Перекопського перешийку", — підкреслив Черник.

Полковник ЗСУ наголосив, що окупанти уже побудували там серйозну, трьохешелоновану лінію оборони — і це при тому дефіциті ресурсів, який зараз є у ворога.

"Якби росіяни були впевнені, що втримають південний фронт — вони б не витрачалися на будівництво оборони ще й на Перекопі", — упевнений Петро Черник.

Нагадаємо, що за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.