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Полковник ЗСУ назвав головну ознаку майбутньої поразки росіян на півдні

31 липня 2023 12:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Полковник ЗСУ назвав головну ознаку майбутньої поразки росіян на півдні
Російські війська в окопах. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Попри усі заяви кремлівської влади, росіяни не вірять, що можуть втримати південний фронт. Саме тому вони збудували лінії оборони на Перекопському перешийку, аби зачепитися хоча б за Крим.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Петро Черник, коментуючи останні події на південному фронті, де Сили оборони України мають тактичні успіхи як на Мелітопольському, так і на Бердянському напрямках, підкреслив: "Наступ рухається за нашим сценарієм".

Він заявив, що є чіткий маркер того, що росіяни визнають неминучість краху своєї оборони на цих напрямках.

Що свідчить про майбутню перемогу ЗСУ

Експерт пояснив, що це за маркер. "Головною ознакою усвідомлення росіянами того, що вони можуть втратити південний фронт — є укріплення Перекопського перешийку", — підкреслив Черник.

Полковник ЗСУ наголосив, що окупанти уже побудували там серйозну, трьохешелоновану лінію оборони — і це при тому дефіциті ресурсів, який зараз є у ворога.

"Якби росіяни були впевнені, що втримають південний фронт — вони б не витрачалися на будівництво оборони ще й на Перекопі", — упевнений Петро Черник.

Нагадаємо, що за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

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