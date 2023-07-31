Полковник ВСУ назвал главный признак будущего поражения россиян на юге

Российские войска в окопах. Фото: росСМИ

Несмотря на заявления кремлевских властей, россияне не верят, что могут удержать южный фронт. Именно поэтому они построили линии обороны на Перекопском перешейке, чтобы зацепиться хотя бы за Крым.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Петр Черник, комментируя последние события на южном фронте, где Силы обороны Украины имеют тактические успехи как на Мелитопольском, так и на Бердянском направлениях, подчеркнул: "Наступление двигается по нашему сценарию" .

Он заявил, что есть четкий маркер того, что россияне признают неизбежность краха своей обороны по этим направлениям.

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Эксперт объяснил, что это маркер. "Главным признаком осознания россиянами того, что они могут потерять южный фронт — является укрепление Перекопского перешейка", —- подчеркнул Черник.

Полковник ВСУ подчеркнул, что оккупанты уже построили там серьезную, трехэшелонированную линию обороны — и это при том дефиците ресурсов, который сейчас есть у врага.

"Если бы россияне были уверены, что удержат южный фронт — они бы не тратились на строительство обороны еще и на Перекопе", — уверен Петр Черник.

Напомним, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.