Полковник ЗСУ пояснив, яку зброю потрібно виробляти Україні для перемоги

Український військовослужбовець 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ на передовій з гвинтівкою в руках. Фото: REUTERS

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, що Україні потрібно для перемоги у війні з Росією. За його словами, наша держава має налагодити виробництво озброєння за натівськими зразками. Більше того можна вдатися до організації українсько-американських підприємств, щоб перейняти західні технології.

Про це Черник розповів в ефірі Апостроф TV.

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"Ідея виробляти власні ракети і взагалі озброєння гарна сама собою, але треба враховувати, що ми успадкували свої ВПК від СРСР. І не тільки самі технологічні потужності, але, що найголовніше — радянські калібри на всі види озброєнь, починаючи від набоїв і закінчуючи важчими засобами поразки. Ми можемо виробляти ракети, але важливо враховувати, що самотужки ми здатні створити двигун, корпус і бойову частину, проте інше (особливо щодо сучасної електроніки та напівпровідників, використовуваних у системі наведення) самостійно зробити неможливо. Тут стара радянська школа значно відстає від західних аналогів, особливо американських", — зазначив Черник.

За його словами, вихід із цієї ситуації — виготовлення озброєння за натівськими калібрами спільно з США на підприємствах.

"Починаючи з переведення патронів під італійську "Беретту", заміну автомата Калашнікова на власні чи американські розробки на кшталт AR-15. Єдине, у чому ми можемо конкурувати зараз — виробництво бронетехніки, що також важливо", — додав полковник ЗСУ.

Нагадаємо, що українським військовим необхідно робити 5-6 тисяч пострілів на день, оскільки російські окупанти роблять понад 10 тисяч. Кількість снарядів, яку отримала Україна від США, є невеликою.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі виготовляє стільки техніки та зброї, скільки не виготовляла до початку повномасштабного вторгнення. І серед цієї зброї є така, яку країна не мала.