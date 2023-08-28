Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Експерт пояснив, чому двох мільйонів снарядів від США недостатньо для ЗСУ arrow

Експерт пояснив, чому двох мільйонів снарядів від США недостатньо для ЗСУ

28 серпня 2023 13:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Експерт пояснив, чому двох мільйонів снарядів від США недостатньо для ЗСУ
Бойові позиції ЗСУ. Ілюстративне фото: Мілітарний
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українським військовим необхідно робити 5-6 тисяч пострілів на день, оскільки російські окупанти роблять понад 10 тисяч. Кількість снарядів, яку отримала Україна від США, є невеликою.

Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман під час стріму "Ми-Україна".

Читайте також:

Як відомо, США передали нашій державі два мільйони снарядів.

Велика різниця у пострілах

За словами експерта, така кількість є малою, порівняно з тим, скільки випускає Росія. 

"Мільйон снарядів — це трохи більше, ніж дві тисячі пострілів на день, нам треба робити 5-6 тисяч пострілів вдень, тому що росіяни навіть сьогодні роблять більше 10 тисяч пострілів за день", — наголосив Гетьман. 

Виготовлення зброї в Україні

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі виготовляє стільки техніки та зброї, скільки не виготовляла до початку повномасштабного вторгнення. І серед цієї зброї є така, яку країна не мала.

Нагадаємо, ТОВ "Українська Бронетехніка" поставила ЗСУ перші тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом. Вони виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз