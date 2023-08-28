Експерт пояснив, чому двох мільйонів снарядів від США недостатньо для ЗСУ

Бойові позиції ЗСУ. Ілюстративне фото: Мілітарний

Українським військовим необхідно робити 5-6 тисяч пострілів на день, оскільки російські окупанти роблять понад 10 тисяч. Кількість снарядів, яку отримала Україна від США, є невеликою.

Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман під час стріму "Ми-Україна".

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Як відомо, США передали нашій державі два мільйони снарядів.

Велика різниця у пострілах

За словами експерта, така кількість є малою, порівняно з тим, скільки випускає Росія.

"Мільйон снарядів — це трохи більше, ніж дві тисячі пострілів на день, нам треба робити 5-6 тисяч пострілів вдень, тому що росіяни навіть сьогодні роблять більше 10 тисяч пострілів за день", — наголосив Гетьман.

Виготовлення зброї в Україні

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі виготовляє стільки техніки та зброї, скільки не виготовляла до початку повномасштабного вторгнення. І серед цієї зброї є така, яку країна не мала.

Нагадаємо, ТОВ "Українська Бронетехніка" поставила ЗСУ перші тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом. Вони виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.