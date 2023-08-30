Полковник ВСУ объяснил, какое оружие нужно производить Украине для победы

Украинский военнослужащий 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ на передовой с винтовкой в руках. Фото: REUTERS

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, что Украине нужно для победы в войне с Россией. По его словам, наше государство должно наладить производство вооружения по натовским образцам. Более того, можно прибегнуть к организации украинско-американских предприятий, чтобы перенять западные технологии.

Об этом он рассказал в эфире Апостроф TV.

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"Идея производить собственные ракеты и вообще вооружение хороша сама собой, но надо учитывать, что мы унаследовали свои ВПК от СССР. И не только самые технологические мощности, но, что самое главное — советские калибры на все виды вооружений, начиная от патронов и заканчивая более тяжелыми средствами. Мы можем производить ракеты, но важно учитывать, что самостоятельно мы способны создать двигатель, корпус и боевую часть, однако другое (особенно в отношении современной электроники и полупроводников, используемых в системе наведения) самостоятельно сделать невозможно. Здесь старая советская школа значительно отстает от западных аналогов, особенно американских", — отметил Черник.

По его словам, выход из этой ситуации — изготовление вооружения по натовским калибрам совместно с США на предприятиях.

"Начиная с перевода патронов под итальянскую "Беретту", замену автомата Калашникова на собственные или американские разработки вроде AR-15. Единственное, в чем мы можем конкурировать сейчас — производство бронетехники, что тоже важно", — добавил полковник ВСУ.

Напомним, что украинским военным необходимо производить 5-6 тысяч выстрелов в день, поскольку российские оккупанты производят более 10 тысяч. Количество снарядов, которое получила Украина от США, невелико.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас производит столько техники и оружия, сколько не производила до начала полномасштабного вторжения. И среди этого оружия есть такое, которого у страны не было.