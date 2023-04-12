Призов студентів: як він допоможе армії білорусі й окупантам

білорусь хоче посилити армію за рахунок студентів. Фото: t.me/modmilby

Наміри військового керівництва республіки білорусь посилити власну армію завдяки призову на службу студентів вузів не вплине на підвищення якості війська. Так само, як використання цього контингенту на полі бою в Україні не вплине на перебіг війни.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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"білорусь не є самостійною державою. Це по факту — окупована територія. Вони намагаються хоч щось наростити такими недолугими кроками. Скільки вони зможуть набрати студентів? Тисячу, дві, п'ять не більше. І, якщо вони будуть кинуті у бій, на перебіг війни це жодним чином не вплине", — сказав Черник.

Петро Черник

За його словами, не дивлячись на "миролюбні" заяви керівництва білорусі по відношенню до України, сьогодні немає ніякої гарантії, що "вони остаточно не збожеволіють і хай навіть ту невелику кількість війська, яке мають, не кинуть у бій проти України".

"Для якогось успіху треба сотні тисяч мобілізованих. Росіяни мають такий ресурс, а білорусь — ні", — констатував полковник ЗСУ.

Що вирішили зробити в білорусі

Секретар Ради безпеки білорусі Олександр Вольфович попросив керівників вишів обміркувати пропозиції, "як навчати студентів на військових кафедрах, як взагалі вони ставляться до того, щоб студентів призивати до збройних сил, як це було колись у Радянському Союзі". Такий крок Вольфович спробував обґрунтувати тим, що студент, який після вступу йде служити, повертається на навчання "вже зрілою" людиною, "на нього і дівчата будуть по-іншому дивитися".

Між тим, білорусь не змогла відновити досі старі радянські сховища для ядерної зброї для прийому російських аналогів тактичного призначення. Таким чином, ці сховища продовжують перебувати в занедбаному стані, а нових немає.