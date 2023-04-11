Стало відомо, як білорусь готує сховища для ядерної зброї

PC-24 "Ярс" — стратегічний ракетний комплекс рф. Фото: Wikimedia commons

білорусь не змогла відновити досі старі радянські сховища для ядерної зброї для прийому російських аналогів тактичного призначення. Таким чином, ці сховища продовжують перебувати в занедбаному стані, а нових немає.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Фотографії, які демонструють місцеві сталкери, вказують на те, що об'єкти, на яких колись зберігалася ядерна зброя і які потенційно можуть бути пристосовані для її зберігання, перебувають у вкрай занедбаному стані всупереч тому, про що казав лукашенко", — сказав Селезньов.

Затоплена пускова шахта ШПУ "Двіна". Фото: Onliner.by

Одна з шахт ШПУ "Двіна". Фото: meridian28

Коридор командного пункту ШПУ "Двіна". Фото: meridian28

Тобто, пояснив він, прямо зараз завезти туди на зберігання компоненти, які містять в собі ядерне начиння та відповідне обладнання, не є реальним.

Водночас військовий експерт не виключив, що деякі окремі будівлі з цих об'єктів перебувають на стадії відновлення і можуть незабаром стати цілком придатними сховищами.

Разом з тим Селезньов зазначив, що останнім часом білорусь відвідало до десятка важких вантажних літаків Ан-124 "Руслан" ВКС рф, але про характер їхніх вантажів наразі нічого не відомо за винятком того, що ними могли бути переміщені зенітні комплекси С-400.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Що хоче путін розмістити в білорусі

Президент рф володимир путін заявив, що росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму олександр лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в білорусі російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

Посол рф в Мінську Борис Гризлов заявив, що ядерна зброя буде розміщена в сховищі, яке буде підготовлено в білорусі до 1 липня. Він зазначив, що зброя буде присунута до західних кордонів Союзної держави, щоб забезпечити безпеку росії та її союзників.