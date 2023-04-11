Стало відомо, як білорусь готує сховища для ядерної зброї

З'ясувалася міра готовності сховищ білорусі для прийому ядерної зброї
білорусь не змогла відновити досі старі радянські сховища для ядерної зброї для прийому російських аналогів тактичного призначення. Таким чином, ці сховища продовжують перебувати в занедбаному стані, а нових немає.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.
"Фотографії, які демонструють місцеві сталкери, вказують на те, що об'єкти, на яких колись зберігалася ядерна зброя і які потенційно можуть бути пристосовані для її зберігання, перебувають у вкрай занедбаному стані всупереч тому, про що казав лукашенко", — сказав Селезньов.
Тобто, пояснив він, прямо зараз завезти туди на зберігання компоненти, які містять в собі ядерне начиння та відповідне обладнання, не є реальним.
Водночас військовий експерт не виключив, що деякі окремі будівлі з цих об'єктів перебувають на стадії відновлення і можуть незабаром стати цілком придатними сховищами.
Разом з тим Селезньов зазначив, що останнім часом білорусь відвідало до десятка важких вантажних літаків Ан-124 "Руслан" ВКС рф, але про характер їхніх вантажів наразі нічого не відомо за винятком того, що ними могли бути переміщені зенітні комплекси С-400.
Що хоче путін розмістити в білорусі
Президент рф володимир путін заявив, що росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму олександр лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в білорусі російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.
Посол рф в Мінську Борис Гризлов заявив, що ядерна зброя буде розміщена в сховищі, яке буде підготовлено в білорусі до 1 липня. Він зазначив, що зброя буде присунута до західних кордонів Союзної держави, щоб забезпечити безпеку росії та її союзників.