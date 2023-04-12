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Полковник ВСУ объяснил, зачем белорусам в армии студенты

12 апреля 2023 12:11
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Призыв студентов: как он поможет армии Беларуси и оккупантам
Белорусь хочет усилить армию за счет студентов. Фото: t.me/modmilby
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Намерения военного руководства республики Беларусь усилить свою армию благодаря призыву на службу студентов вузов не повлияет на повышение качества войска. Так же как использование этого контингента на поле боя в Украине не повлияет на ход войны.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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"Беларусь не является самостоятельным государством. Это по факту — оккупированная территория. Они пытаются хоть что-то нарастить такими непутевыми шагами. Сколько они смогут набрать студентов? Тысячу, две, пять не больше. И, если они будут брошены в бой, на ход войны это никак не повлияет", — сказал Черник.

Петро Черник
Петр Черник

По его словам, несмотря на "миролюбивые" заявления руководства Беларуси по отношению к Украине, сегодня нет никакой гарантии, что "они окончательно не сошли с ума и пусть даже то небольшое количество войска, которое имеют, не бросят в бой против Украины".

"Для какого-то успеха нужны сотни тысяч мобилизованных. Россияне имеют такой ресурс, а Беларусь — нет", — констатировал полковник ВСУ.

Что решили сделать в Беларуси

Секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович попросил руководителей вузов обсудить предложения, "как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они относятся к тому, чтобы студентов призывать к вооруженным силам, как это было когда-то в Советском Союзе". Такой шаг Вольфович попытался обосновать тем, что студент, который после вступления идет служить, возвращается на обучение "уже зрелым" человеком, "на него и девушки будут по-другому смотреть".

Между тем, Беларусь не смогла восстановить старые советские хранилища для ядерного оружия для приема российских аналогов тактического назначения. Таким образом, эти хранилища продолжают находиться в заброшенном состоянии, а новых нет.

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