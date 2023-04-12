Призыв студентов: как он поможет армии Беларуси и оккупантам

Белорусь хочет усилить армию за счет студентов. Фото: t.me/modmilby

Намерения военного руководства республики Беларусь усилить свою армию благодаря призыву на службу студентов вузов не повлияет на повышение качества войска. Так же как использование этого контингента на поле боя в Украине не повлияет на ход войны.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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"Беларусь не является самостоятельным государством. Это по факту — оккупированная территория. Они пытаются хоть что-то нарастить такими непутевыми шагами. Сколько они смогут набрать студентов? Тысячу, две, пять не больше. И, если они будут брошены в бой, на ход войны это никак не повлияет", — сказал Черник.

Петр Черник

По его словам, несмотря на "миролюбивые" заявления руководства Беларуси по отношению к Украине, сегодня нет никакой гарантии, что "они окончательно не сошли с ума и пусть даже то небольшое количество войска, которое имеют, не бросят в бой против Украины".

"Для какого-то успеха нужны сотни тысяч мобилизованных. Россияне имеют такой ресурс, а Беларусь — нет", — констатировал полковник ВСУ.

Что решили сделать в Беларуси

Секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович попросил руководителей вузов обсудить предложения, "как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они относятся к тому, чтобы студентов призывать к вооруженным силам, как это было когда-то в Советском Союзе". Такой шаг Вольфович попытался обосновать тем, что студент, который после вступления идет служить, возвращается на обучение "уже зрелым" человеком, "на него и девушки будут по-другому смотреть".

Между тем, Беларусь не смогла восстановить старые советские хранилища для ядерного оружия для приема российских аналогов тактического назначения. Таким образом, эти хранилища продолжают находиться в заброшенном состоянии, а новых нет.