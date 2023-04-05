Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Полковник ВСУ сказал, сколько боеприпасов способна производить россия arrow

Полковник ВСУ сказал, сколько боеприпасов способна производить россия

5 апреля 2023 11:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Снаряды не закончатся: озвучена цифра количества снарядов в армии РФ
Ждать полного окончания боекомплекта в русской армии не стоит
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Запас снарядов к пушкам и ракет к системам залпового огня у россиян ощутимо уменьшился во время его массированного использования в войне против Украины. Однако российский военно-промышленный комплекс еще способен выпускать ежемесячно более ста тысяч боеприпасов разных типов, и они у врага не закончатся.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Читайте также:

"Сегодняшний военно-промышленный комплекс россии в месяц способен производить около 125 тысяч снарядов", сказал Черник.

По его словам, это составляет расходы примерно до 4 тысяч снарядов в день.

Петро Черник
Петр Черник

Таким образом, как объяснил военный эксперт, даже при нынешних показных в 15 тысячах отстрелянных снарядов в сутки промышленность страны-агрессора способна поставить для фронта не более 4 тысяч штук боеприпасов в день.

Вместе с этим военный сообщил, что за все время этой войны россияне уже потратили более 80% своего запаса снарядов или ВСУ его уничтожили, потому что научились бить по вражеским складам в глубоком тылу.

В то же время Черник подчеркнул, что, несмотря на это, боезапас у россиян уже никогда не достигнет послевоенного уровня так же, как и не закончится никогда.

"Что характерно, они уже никогда не смогут выйти на показатели прошлого года. Более того, с каждым месяцем это будет уменьшаться и дойдет до точки возможности промышленности в миллион-полтора в год. Это — их планка производственных возможностей", — подчеркнул Черник.

Как Украина готовится к контрнаступлению

По прогнозам западных специалистов, во время контрнаступления ВСУ украинским офицерам придется организовывать атаки артиллерии, пехоты и бронетехники, которые будут прорываться через российские окопы, танковые ловушки и минные поля. Современные западные танки, обладающие лучшей живучестью и огневой мощью, будут иметь решающее значение для ликвидации этих позиций.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен усилить свою помощь для Украины, чтобы у Киева было достаточно ресурсов для контрнаступления. Это поможет Украине победить в войне и начать процесс переговоров.

Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB