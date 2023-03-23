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Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

23 березня 2023 06:20
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Росіяни проти "Леопардів" і "Челленджерів": чим ворог може створити проблеми танкам
Україна має зброю для пониження активності противника. Фото: REUTERS/Toby Melville
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Кілька останніх місяців поспіль ледь ні з кожної праски лунає обнадійлива інформація: Збройні сили України готують контрнаступ. І він має відбутися, щойно українські Сили оборони накопичать підготовлені людські резерви та отримають в необхідній кількості від західних партнерів озброєння і техніку. Особливо — бронетанкову. 

Новини.LIVE розбиралися, як іде підготовка до завдання ворогові удару у відповідь і чим він може зустріти заморські панцерники.

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Всім зрозуміло, що підготовка до вирішального воєнного ривка — річ тонка і делікатна. Вона, як і гроші, полюбляє тишу.

"Якщо звернути увагу, то ніхто ніде не засвічує саму операцію: коли, де вона буде, які сили та засоби будуть застосовані, в якому напрямку. І це — коректно", — говорить військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник

А те, що передумови для контрнаступу складаються, пояснює він, це — однозначно так.

Петро Черник
Петро Черник

"До того ж інформаційно-політичний тиск на нашого противника ніхто не скасовував. Навпаки, треба заплутувати ворога оцим  контрнаступом, щоб він на правду не зрозумів, де, як і за яких обставин це відбудеться. Тому в стратегічному контексті такі заяви цілком коректні", — заявляє Черник.

Які складаються передумови

Військовим, звичайно, видніше, коли, як, і де треба вдарити по противнику, як вглядіти, вгадати, обрати той самий вирішальний момент.

"Я дуже обережний у своїх трактуваннях і міркуваннях, але головною передумовою є колосальний бронепакет, який частково вже зайшов в Україну і з кожним днем буде заходити більше і більше", — констатує український офіцер. 

Танки сформують нові підрозділи

На щастя, тривала епопея з вмовлянням Заходу надати Україні важку бронетехніку для подальшої деокупації територій від росіян завершилася на нашу користь. 

В результаті лише впродовж січня-лютого західні партнери нам задекларували нам постачання понад тисячі одиниць найрізноманітнішої бронетехніки середнього класу. Мається на увазі — БМП, БТР, а також — бронеавтомобілі.

До того ж вже почала надходити до ЗСУ техніка надважкого класу — танки "Леопард-2", "Челленджер". Згодом в Україну поїдуть і американські А1М1 "Абрамс".

"Леопард-2" Польща відправляє в Україну
 "Леопард-2" Польща відправляє в Україну. Фото: Krystian Maj/Chancellery of Prime Minister of Poland/REUTERS
Leopard 2
Фото: Krystian Maj/Chancellery of Prime Minister of Poland/REUTERS

Всього наші партнери готові найближчим часом поставили до України близько 250 сучасних танків. 

"А це — півтора повноцінних полка, — наголошує Черник, — Зазначу, що танковий полк у 94 машини — це дуже серйозний ударний компонент. А якщо розосередити умовно цю техніку по батальйонно-тактичних групах, то ми отримаємо близько 15 БтГр, що є дуже високим показником". 

У цьому контексті варто нагадати, що одна батальйонно-тактична група нараховує близько 11 танків.

Українські військові в Британії
Українські військові в Британії опановують "Челленджери". Фото: REUTERS/Toby Melville

"Тому це є та передумова, яка дарує нам дуже стриманий і обережний оптимізм для контрнаступальних дій", — вважає полковник ЗСУ. 

При цьому він пояснює, що сьогодні фронт перебуває у стадії вогневої рівноваги, а так не може бути постійно. Оскільки рано чи пізно фронт мусить зміститися у межах контрнаступальних дій. Наших.

"Чому саме наших?" — ставить риторичне запитання Черник і сам відповідає:  — Тому що противних з листопада здійснює свої контрнаступальні дії, і це — факт". 

З цього приводу не зайвим буде нагадати, що наступальні дії росіян йдуть не в тих успішних масштабах і об'ємах, які їм потрібні. Адже просунутися трохи лише на Бахмутському напрямку за рік — це дуже скромно. Це трохи більше оперативних показників виконання завдання однією механізованою бригадою, а не тисячами живих і полеглих ординців. Як для "другої армії світу", це не просто сором, це — ганьба. 

Чим противник спробує нищити танки

Цілком очевидно, що агресор наразі не думає, як йому зробити черговий "жест доброї волі" та забратися додому, а чинитиме опір українським ударним бронекулакам. 

Черник впевнений: те, що може бути дійсно відчутним і болючим для нас, — це переносні протитанкові ракетні комплекси росіян. 

"Фагот"
Ракетний комплекс "Фагот". Фото: Wikimedia commons

"Їх у них є доволі багато. Це і "Фагот", і "Метис", і "Конкурс", і найсучасніший "Корнет". Тобто є у них для протидії зброя", — запевнив військовий. 

Але саме для цього, пояснив він, саме з цією метою, щоб винищувати ці протитанкові розрахунки нас насичують такими машинами, як М2 "Бредлі", які мають дуже швидкісну гармату М242 "Бушмайстер" із боєкомплектом до 900 снарядів. 

На переконання військового експерта, ця техніка на сьогодні є найкращим, що існує в природі озброєнь. 

Bradley
М2 "Бредлі". Фото: defense.gov

Тобто і наші партнери, і ми розуміємо, яка саме техніка потрібна для того, щоб понижувати потенційний вплив саме протитанкових ракетних комплексів ворога.

Інше питання: чи мають росіяни бронетехніку — танки, для повноцінного протистояння названим західним зразкам озброєнь? 

"Не мають! — підкреслює Черник. — "Російський Т-72 не має жодних шансів у відкритому протистоянні з іноземним "Леопардом" чи "Челленджером" або "Абрамсом".

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