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Україна готується до великого контрнаступу: експерт назвав терміни

1 лютого 2023 10:55
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Україна готує потужний контрнаступ - експерт назвав місяці
Фронтова територія — це різні ландшафти, рельєфи, відповідно, ЗСУ залучатимуть різну техніку
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Український контрнаступ може розпочатися раніше кінця березня-початку квітня, ніж до України прибудуть західні танки. Адже фронт — це різні ландшафти, рельєфи, умови, і це дозволить українським військам використовувати те, що буде в наявності вже через місяць. До того ж швидкі підрозділи — це не лише танкова складова, про що показала Харківська операція.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, при звільненні окупованої Харківщини ЗСУ використали середню та легкоброньовану техніку, яка дуже швидко вибивала російських окупантів з їхніх позицій. Такий же сценарій можна зреалізувати на якомусь іншому плацдармі. І тут питання у достатньо комфортних умовах для такого контрнаступу. Їх слід сформувати, дочекатися певних факторів тощо.

"Фронт — це різні ландшафти, рельєфи, умови, і це дозволить нам використовувати те, що матимемо у наявності вже через місяць. Якщо говоримо про швидкі підрозділи, то це не лише танкова складова. Ми ж можемо використати наш ресурс для контрнаступу у змішаному типі. Тому активна його фаза може розпочатися набагато раніше. Не виключаю, що по деяких локаціях та напрямках це може статися вже в лютому", — уточнив Коваленко.

Александр Коваленко
Олександр Коваленко

Експерт також погодився з тезою, що західна техніка справді їде довго. До того ж Україна отримує різні типи танків від різних країн, які прибудуть до України після підготовки екіпажу. Загальна кількість дозволяє нам отримати батальйон танків, а в перспективі можемо сформувати дві повноцінні бригади. Тому вже навесні зможемо сформувати бригаду західного зразка танків.

Росія готується до наступу на Україну

Олександр Коваленко вважає, що найімовірніше, що найближчими місяцями російські війська намагатимуться захопити всю Донецьку область, а от сили піти ще й у напрямку Запоріжжя та навіть Луганщини у них не вистачить. Проте ЗСУ не лише готові до такого розвитку подій, а й виснажуватимуть російські сили за напрямком Бахмута й не даватимуть можливості передислокувати і перегрупувати окупантів на інші напрямки.

За його словами, в разі чергової атаки, до якої готується ворог, цифри втрат у нього будуть значно більшими, ніж є наразі. Нагадаємо, що лише за січень росія втратила на полі бою понад 25 тисяч осіб. До того ж, на думку Коваленка, в окупантів наразі величезні проблеми із комплектацією підрозділів технікою.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

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